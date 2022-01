Covid, obbligo di green pass rafforzato per tutti per accedere a palestre, piscine, centri e impianti sportivi comunali

di Redazione Bologna

Il sindaco Matteo Lepore ha firmato un’ordinanza che, da oggi fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, consente l’accesso a palestre, piscine, centri e impianti sportivi comunali, sia al chiuso che all’aperto, esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 “rafforzata”. Sono esclusi i soggetti di età inferiore ai dodici anni e le persone esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

La misura è stata adottata visto l’evolversi della situazione epidemiologica, che continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, e considerando anche le caratteristiche di palestre, piscine, centri e impianti sportivi che non permettono di garantire in modo continuativo il distanziamento. Si è reso quindi necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, adottare stringenti misure di contenimento alla diffusione del virus mediante ulteriori azioni di prevenzione e contrasto rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in vigore.

“L’obiettivo è proseguire in condizioni di sicurezza lo svolgimento dell’attività sportiva, fondamentale ancora di più in questo momento per il benessere psico-fisico delle persone – sottolinea l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi -. Per questo abbiamo deciso di richiedere il possesso del green pass rafforzato a tutte le persone che, a qualsiasi titolo, accedano nei nostri impianti sportivi”.

(13 gennaio 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata