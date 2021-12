Bologna, la Polizia di Stato coglie in flagranza autori di furto di radiatori

di Redazione Bologna

Negli ultimi mesi si è assistito ad un sostanziale aumento del fenomeno dei furti dei radiatori di autovetture al fine di sottrarre e rivendere i materiali preziosi in esso contenuti. Elementi come il rodio, il palladio, il platino presenti al loro interno, essendo materiali rari, hanno un considerevole valore economico. Nell’ambito dell’attività volta a contrastare questo emergente fenomeno, in data 21/12/2021, la Squadra Mobile ha colto in flagranza di reato in via Triumvirato tre soggetti, un maggiorenne e due minorenni,colti nell’atto di segare un catalizzatore di un veicolo attraverso l’utilizzo di un flessibile elettrico.

I giovani sono quindi stati sottoposti a perquisizione personale estesa al veicolo, atto che ha permesso di rinvenire numeroso materiale da scasso, compreso il flessibile elettrico utilizzato per segare il catalizzatore. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 22 catalizzatori oggetto di furto. All’esito dell’attività il maggiorenne è stato tratto in arresto, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, mentre i minori sono stati deferiti alla Procura dei Minori.

