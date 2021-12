Rissa in zona universitaria a Bologna a colpi di sedie

di Redazione Bologna

E’ di un paio di giorni fa la notizia di una violenta rissa scatenatasi qualche giorno prima che ne venisse data notizia, in zona universitaria a Bologna. I fatti in via Zamboni, di fronte al portico di San Giacomo, quando un gruppo di giovani si è scontrato a colpi di sedie, sgabelli del bar e i soliti calci e pugni.

Uno dei ragazzi è rimasto a terra ed è stato soccorso da 118 e forze dell’ordine che sono giunte sul posto. Le scene sono state riprese da uno dei presenti che stava passando in quel momento in via Zamboni e pubblicate da Repubblica il 19 dicembre scorso. La polizia ha acquisito le immagini e avviato le indagini.

(20 dicembre 2021)

