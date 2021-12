Pier Vittorio Tondelli. Due eventi a Bologna per ricordare lo scrittore a trent’anni dalla morte

di Redazione, #Bologna

Due appuntamento per ricordare la figura di Pier Vittorio Tondelli a trent’anni dalla morte. Il primo è previsto per sabato 11 Dicembre dalle 15.00 con una passeggiata alla scoperta dei luoghi tondelliani in città condotta da Enrico Brizzi e Psicoatleti. Ospiti: Bebo de Lo Stato Sociale ed evento conclusivo in Salaborsa alle 17.00 (iscrizioni: segreteria@psicoatleti.org).

Mercoledì 15 dicembre, a trent’anni esatti dalla morte dello scrittore, sarà invece un incontro per ricordarlo e continuare aricordarlo al quale parteciperanno: Andrea Adriatico, Roberto Grandi, Giulio Iacoli, Maurizio Marinelli, Piergiorgio Paterlini, Marco Zanardi ‘Orea Malià’. Altri ospiti sono in attesa di conferma.

(2 dicembre 2021)

