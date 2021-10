Tentato omicidio aggravato: la Polizia di Stato esegue un fermo

di Redazione, #Bologna

La terza sezione della Squadra Mobile della Questura di Bologna, nel pomeriggio del 27 c.m., al termine di attività investigativa e perquisizione, ha dato esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dal Procuratore Aggiunto dott.ssa Morena PLAZZI, per i reati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, a carico di due cittadini tunisini classe ‘82 e ‘79.

Gli arrestati, in data 22 ottobre u.s. si erano recati presso un bar in via di Corticella per avere un confronto con un cittadino marocchino, loro conoscente. La discussione terminava con l’aggressione violenta da parte dei due tunisini che, con un lungo coltello “tipo machete”, ferivano il cittadino marocchino. La vittima, dopo essere stato ferita all’interno del bar ad una mano e alle spalle, riusciva a fuggire trovando rifugio nel bagno del locale e riportava lesioni giudicate guaribili in 15 gg. Dalla visione dell’impianto di videosorveglianza del bar che consentiva l’identificazione di uno dei due fermati, già noto alle ff..oo. e pluripregiudicato, si poteva comprendere che l’azione era premeditata e che l’autore del ferimento veniva coadiuvato dal correo che nelle fasi iniziali aveva prima distratto e poi tentato di trattenere la parte offesa. Ulteriori indagini consentivano agli investigatori di apprendere come gli aggressori dimorassero nello stesso immobile sito a Bologna in via dello Scalo.

Al termine della perquisizione venivano rinvenuti gli indumenti indossati al momento dell’aggressione e venivano repertate da personale della Polizia Scientifica tracce ematiche sui vestiti. Al termine dell’attività investigativa gli elementi raccolti determinavano l’Autorità Giudiziaria all’emissione del provvedimento precautelare eseguito dalla locale Squadra Mobile.

Informa un comunicato stampa della Questura di Bologna.

(29 ottobre 2021)

