Chiude il 26 settembre “Some Prefer Cake, festival internazionale del cinema lesbico di Bologna”

di Redazione, #someprefercake

Domani domenica 26 settembre si svolgerà la terza e ultima giornata di Some Prefer Cake, festival internazionale del cinema lesbico di Bologna che anche quest’anno si appoggia al Nuovo Cinema Nosadella (Via dello Scalo 21, Via Lodovico Berti 2/7).

Si inizia alle 11.00 con i corti a colazione, mentra fra i film in gara segnaliamo alle 14.30 la proiezione di Rebel Dykes la storia di artiste, attiviste e musiciste che hanno scatenato la Londra post-punk; alle 18.30 Nothing Without Us incentrato sul racconto di vite caparbie e difficili di chi ha lottato contro l’AIDS, rimanendo invisibile anche all’interno dei movimenti femministi.

Alle 13.00 Antonia Nina Ferrante per l’associazione Luki Massa ed Anita Lombardi di Lesbiche Bologna dialogheranno con Eva Feole, autrice di Corpo a corpo con il linguaggio. Il pensiero e l’opera letteraria di Monique Wittig, edito da ETS.

La giuria proclamerà i film vincitori alle ore 20. Alle 20.30 il festival chiuderà con la proiezione gratuita del film vincitore.

Info:

biglietto singolo 7€ – biglietto singolo I’m Palestinian 5 euro

Abbonamento a tutte le proiezioni 65 €

Per accedere alla sala di proiezione è necessario mostrare il green pass, indossare la mascherina e rispettare il distanziamento indicato

(25 settembre 2021)

