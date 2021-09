Seconda giornata di “Some Prefer Cake”. Dalle 10.30 del 25 settembre i “Corti a Colazione” e una grande giornata di cinema

di Redazione, #someprefercake

Sabato 25 settembre si svolgerà la seconda giornata di Some Prefer Cake, festival internazionale del cinema lesbico di Bologna che anche quest’anno si svolge al Nuovo Cinema Nosadella (Via dello Scalo 21, Via Lodovico Berti 2/7)

Si inizia alle 10.30 con i corti a colazione, mentre fra i docufilm protagonisti della giornata segnaliamo alle 14.00 alla presenza della regista Il Terribile Inganno, unico film italiano in gara: il racconto in prima persona di Maria, cinquantenne, moglie, madre e lavoratrice, che attraverso l’incontro con le odierne pratiche femministe del movimento “Non Una Di Meno” di Milano, fa un bilancio sull’esser donna oggi.

Alle 16.00 I’m Palestinian l’appuntamento ad hoc dedicato alle narrazioni di resistenza delle donne palestinesi,con quattro corti fuori concorso prodotti dal festival SHASHAT Annual Women’sFilm Festival (Silk Threads, I wish I weren’t palestinian, The Ghoul, Sard).

Info biglietti

biglietto singolo 7€ – biglietto singolo I’m Palestinian 5 euro

Abbonamento a tutte le proiezioni 65 €

