La saga di una famiglia siciliana nel monologo di Tindaro Granata “Antropolaroid” e l’anteprima di “Landlocked”. Teatri di Vita, 14 luglio

di Redazione, #spettacoli

La saga della famiglia siciliana raccontata da Tindaro Granata in “Antropolaroid” è ormai un vero e proprio cult: un monologo che compie dieci anni e continua a emozionare, divertire e affascinare: tra storie di mafia, d’amore ed emigrazione, dagli inizi del 900, su e giù per l’albero genealogico dell’attore stesso, pluripremiato per le sue interpretazioni. L’appuntamento per assistere a questo spettacolo, in cui Tindaro Granata interpreta vari personaggi, di ogni età e sesso, in una sorta di “cunto” reinventato, è mercoledì 14 luglio, alle ore 21, a Teatri di Vita per il festival “Cuore d’Aria”.

Alle ore 22.30 tocca al film “Landlocked” di Timothy Hall (Usa, 2021), in collaborazione con il Lovers Film festival, dove ha vinto il Premio Giò Stajano, e in anteprima assoluta per l’Emilia Romagna. E’ la storia di un uomo che, dopo la morte della madre, decide di ricontattare il padre che aveva lasciato la famiglia quando lui era bambino. Il padre nel frattempo è diventato donna, e il lungo viaggio che i due devono affrontare insieme diventa un incontro-scontro, dove i due dovranno imparare a riconoscersi e dove l’esito non è affatto scontato. Protagonista è la nota attrice e attivista transessuale americana Delia Kropp.

Rimangono, inoltre, in esibizione permanente la mostra fotografica “Una Città fuori dal Comune” di Davide Conte e l’installazione interattiva “Gentilezza/Leggerezza” di Andrea Ferrato / Metabox Sensibilità Aumentata.

L’appuntamento è mercoledì 14 luglio (apertura generale ore 18) negli spazi interni ed esterni di Teatri di Vita (Parco dei Pini, via Emilia Ponente 485, Bologna). Il festival “Cuore d’Aria” è in programma nell’ambito di “Bologna Estate 2021”, con il supporto di Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, e con il contributo della Fondazione del Monte. Informazione e prevendita sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

(13 luglio 2021)

