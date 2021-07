Il futuro della città nei progetti di Mario Cucinella e il confronto con gli assessori all’urbanistica di Roma e Bologna. A Teatri di Vita il 15 luglio

di Redazione, #cultura

L’architettura e l’urbanistica di una città non sono materia fredda ma hanno a che fare direttamente con la vita delle persone: dal progetto lanciato due giorni fa da Mario Cucinella per ripensare interi quartieri di Bologna alla questione della riqualificazione delle ex caserme ribadita dall’assessora Valentina Orioli, si tratta di temi attualissimi e concreti. Proprio Cucinella e Orioli sono i protagonisti dell’incontro del giovedì a Teatri di Vita, insieme all’assessore all’urbanistica del Comune di Roma Luca Montuori. Tre architetti, di cui due in veste di amministratori, per parlare delle grandi sfide della città del futuro, incalzati dalla giornalista Eleonora Capelli, in una serata condotta da Daniela Camboni. L’appuntamento con “La città e la forma” è a Teatri di Vita, nell’ambito del festival “Cuore d’Aria”, giovedì 15 luglio alle ore 21.

In seconda serata, alle 22.15, è in programma lo spettacolo di stand-up comedy “Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì”, divertentissimo monologo di Giulia Pont, la cui musa ispiratrice è l’Ansia… e che è una delle più acute rappresentanti della stand-up italiana.

Il festival “Cuore d’Aria”, che apre i battenti alle ore 18, è a Teatri di Vita (Parco dei Pini, via Emilia Ponente 485, Bologna), nell’ambito di “Bologna Estate 2021”, con il supporto di Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, e con il contributo della Fondazione del Monte.

Informazione e prevendita sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

(14 luglio 2021)

