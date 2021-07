“La tragedia è finita, Platonov” il nuovo spettacolo di Liv Ferracchiati dal Festival di Spoleto, il 13 giugno a Teatri di Vita

di Redazione, #spettacoli

Quattro donne per un uomo, l’anti-eroe Platonov raccontato da Cechov nella sua opera giovanile incompiuta: a sbrogliare la matassa di quel testo è Liv Ferracchiati, regista di punta del nuovo teatro italiano, che con ironia attraversa i temi della contemporanaità e dell’identità in spettacoli che lasciano il segno. Come questo “La tragedia è finita, Platonov”, che dopo il debutto alla Biennale Teatro l’anno scorso nella breve finestra di riapertura dei teatri, e il nuovo debutto al Festival di Spoleto pochi giorni fa, approda a Teatri di Vita per il festival “Cuore d’Aria”. L’appuntamento è martedì 13 luglio, alle ore 21 , con l’interpretazione di Francesca Fatichenti, Riccardo Goretti, Alice Spisa, Petra Valentini, Matilde Vigna e dello stesso Liv Ferracchiati, con la produzione del Teatro Stabile dell’Umbria.

A seguire, nuovo appuntamento con il meglio dell’edizione appena conclusa della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro: in programma alle 22.30 è il film francese d’animazione “La mia fantastica vita da cane” di Anca Damian, che adotta un originalissimo stile visivo e visionario per raccontare le vicissitudini di un piccolo cane. Rimangono, inoltre, in esibizione permanente la mostra fotografica “Una Città fuori dal Comune” di Davide Conte e l’installazione interattiva “Gentilezza/Leggerezza” di Andrea Ferrato / Metabox Sensibilità Aumentata.

L’appuntamento è martedì 13 luglio (apertura generale ore 18) negli spazi interni ed esterni di Teatri di Vita (Parco dei Pini, via Emilia Ponente 485, Bologna). Il festival “Cuore d’Aria” è in programma nell’ambito di “Bologna Estate 2021”, con il supporto di Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, e con il contributo della Fondazione del Monte. Informazione e prevendita sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

TEATRI DI VITA

Centro Internazionale per le Arti della Scena

via Emilia Ponente 485 – 40132 Bologna – Italia

tel&fax +39.051.6199900

http://www.teatridivita.it

(11 luglio 202)

