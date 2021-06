Nichi Vendola: a Cuore d’Aria dopo anni di ritiro dalla politica in occasione dell’uscita del libro “Patrie”. Il 1° luglio a Teatri di Vita

di Redazione, #Cultura

Protagonista di primo piano della sinistra per molti anni, poi presidente della Regione Puglia per 10 anni, una vita pubblica che si intreccia a quella privata, fino al recente sgambetto giudiziario: dopo alcuni anni di ritiro dalla vita pubblica, Nichi Vendola torna protagonista. Lo fa attraverso un libro di poesia, “Patrie”, fresco di stampa, e lo fa nel suo primo incontro pubblico dopo tanto tempo, al festival “Cuore d’Aria”, a Teatri di Vita giovedì 1 luglio alle ore 21. L’incontro “La città dei diritti” sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale Facebook di Teatri di Vita. Si parlerà di diritti e politica, di giustizia e umanità, di famiglia e migrazioni, attraversando le diverse “patrie”, dal Salento all’America dove è nato il figlio, dalla Genova del G8 alla Palestina, dalla Taranto dell’Ilva a Sarajevo e Baghdad.

In seconda serata è in programma lo spettacolo di stand-up comedy “Maleducazione” di Valeria Pusceddu, one-woman show tra ironia e comicità, con una protagonista di trasmissioni tv come “Stand Up Comedy” (Comedy Central) e web come “Punch Line e Dirty Talk”.

L’appuntamento è a Teatri di Vita (Parco dei Pini, via Emilia Ponente 485, Bologna), per il festival “Cuore d’Aria” nell’ambito di “Bologna Estate 2021”, con il supporto di Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, e con il contributo della Fondazione del Monte.

Informazione e prevendita sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

(29 giugno 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata