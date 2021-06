Sei cortometraggi vincitori di Nastri d’Argento, David di Donatello, BAFTA, Venezia e Cannes a Teatri di Vita. Il 30 giugno

di Redazione, #Spettacoli

Hanno vinto premi come i Nastri d’Argento e i David di Donatello, anche in festival internazionali come il BAFTA, il festival di Venezia e quello di Cannes, da San Francisco a Melbourne… sono i sei cortometraggi della Zen Movie in programma mercoledì 30 giugno (apertura ore 18) al festival “Cuore d’Aria” di Teatri di Vita. Un programma che comprende corti di animazione e pellicole che ci portano in altri orizzonti umani e geografici. I cortometraggi, prodotti tra il 2018 e il 2021, concluderanno la giornata che prevede anche tre appunti dal vivo: lo spettacolo di danza “Campo Cerrado” del coreografo spagnolo Daniel Doña, in prima nazionale; il work in progress di danza “Echea” di Andrea Zardi, creato in residenza a Teatri di Vita; e la performance “Llabyellov” del giocoliere Carlo Cerato.

Rimangono, inoltre, in esibizione permanente la mostra fotografica “Una Città fuori dal Comune” di Davide Conte e l’installazione interattiva “Gentilezza/Leggerezza” di Andrea Ferrato / Metabox Sensibilità Aumentata.

L’appuntamento è negli spazi interni ed esterni di Teatri di Vita (Parco dei Pini, via Emilia Ponente 485, Bologna). Il festival “Cuore d’Aria” è in programma nell’ambito di “Bologna Estate 2021”, con il supporto di Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, e con il contributo della Fondazione del Monte. Informazione e prevendita sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

(29 giugno 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata