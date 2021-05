Bologna ha un nuovo spazio Informagiovani del Comune

di Redazione, #Bologna

Da sabato 22 maggio alle 15, al piano terra di Palazzo d’Accursio, accanto all’ingresso del Corridoio del Bramante, Bologna ha un nuovo spazio dell’Informagiovani del Comune. Durante la cerimonia d’inaugurazione premiati i vincitori del contest “Metti la mascherina e stacci dentro”. La premiazione in diretta sul profilo Facebook di Flashgiovani.

Presenti all’inaugurazione

Elena Gaggioli, assessore alle Politiche per gli adolescenti, i giovani e la famiglia

Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega alle politiche giovanili

Elena Ferrara, prima firmataria della legge 71/2017 contro il cyberbullismo

La mattina di sabato 22 maggio, dalle 11 alle 13, nel corso di un seminario online sui canali Facebook e YouTube di Flashgiovani, sarà illustrato il progetto “Patente Smartphone” che da settembre si svilupperà in un percorso educativo e formativo di cittadinanza digitale per un uso consapevole e responsabile dello smartphone. Il percorso, rivolto a minori e adulti, ha l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti nell’uso della rete per contrastare fenomeni dannosi legati in particolare al cyberbullismo.

(21 maggio 2021)

