Bologna trionfa ai David di Donatello, dichiarazione del Sindaco Virginio Merola e dell’assessore alla cultura Matteo Lepore

Dopo i riconoscimenti assegnati martedì 11 maggio 2021 nel corso dell’edizione numero 66 dei David di Donatello, il Sindaco di Bologna Virginio Merola e l’assessore alla cultura Matteo Lepore hanno dichiarato quanto segue:

“Bologna ha trionfato ai David di Donatello in una serata straordinaria. Il riconoscimento ha un valore ancora più profondo visto il periodo così difficile per il cinema e per tutti coloro che lavorano nel mondo della cultura, duramente colpito dalla pandemia. Ieri sera sono stati molti i protagonisti legati alla nostra città che hanno alzato le statuette e rappresentano la sintesi perfetta perché tra di loro c’è chi a Bologna è nato e chi è stato qui accolto per motivi di studio e di lavoro. Siamo orgogliosi di loro e, nell’attesa di vederli nuovamente sul grande schermo, li inviteremo presto a Palazzo d’Accursio per condividere assieme questa grande soddisfazione”.

(12 maggio 2021)

