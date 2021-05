Manifestazioni del 1° Maggio: nessun incidente

di Redazione, #Bologna

Durante tutto l’arco della giornata di oggi si sono susseguite numerose manifestazioni che hanno interessato il centro cittadino. A partire dalla mattina si è svolta una iniziativa promossa da CGL, CISL e UIL in Piazza Maggiore, che ha visto la partecipazione di circa 150 persone, e quindi una manifestazione in piazza Gavinelli promossa da alcuni sindacati di base e una iniziativa presso il locale HUB di Via Mattei, a cui hanno partecipato circa 100 persone.

A queste si è aggiunta una manifestazione in Piazza dell’Unità promossa dall’Unione Sindacale di Base unitamente al collettivo “Noi Restiamo” e a “Potere al Popolo”, che ha visto la partecipazione di circa 250 persone. Nel corso del primo pomeriggio nella medesima manifestazione sono confluiti anche esponenti del CUA, dell’XM24 e del “Tribolo”. A questo punto il gruppo, composto da circa 350 persone, si è incamminato in corteo con l’intenzione di raggiungere Piazza della Pace, dove, dalle ore 15.00 si stava svolgendo una iniziativa organizzata da formazioni politiche di destra.

Il corteo, una volta giunto in fondo a via Andrea Costa, trovava uno sbarramento costituito dai Reparti di Polizia in tenuta antisommossa con l’idrante schierato. A quel punto i manifestanti hanno deviato nelle vie limitrofe cercando di bypassare lo sbarramento attraverso Via Montefiorino dove, però, hanno trovato un secondo sbarramento. A quel punto, dopo un breve fronteggiamento, il corteo ha ripiegato tornando indietro in direzione del centro fino alla Stazione Ferroviaria Centrale, dove alle ore 18,30 la manifestazione si è sciolta.

Sempre nel corso del pomeriggio in Piazza del Nettuno si sono riuniti i riders che, unitamente ai collettivi LABAS e Saperi Naviganti, hanno intrapreso un corteo per le vie del centro, che è terminato nuovamente in Piazza del Nettuno.

Tutte le iniziative sono state monitorate e seguite dall’imponente dispositivo di ordine e sicurezza pubblica predisposto dalla Questura, che ha previsto l’impiego di circa 300 unità tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Al termine delle iniziative non sono state registrate criticità.

Informa un comunicato stampa della Questura di Bologna.

