San Lazzaro di Savena, torna “Il Maggio dei Libri”

Un mese ricco di eventi, mostre, lezioni, ma anche podcast e momenti di incontro, tutti dedicati al piacere della lettura. Per l’edizione 2021 de Il Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura, il Comune di San Lazzaro e la Mediateca hanno preparato un programma di iniziative che ci terrà con il naso affondato tra le pagine delle nostre opere preferite.

Le iniziative in programma, per tutte le età, spaziano da conversazioni su autori, temi e opere specifiche, a letture dal vivo tenute da e con personaggi celebri come Natalino Balasso, Giampiero Rigosi o Maurizio Matrone, senza dimenticare le iniziative che ci ricordano il ruolo fondamentale dei libri nella Storia e nella società moderna. Tra queste troviamo le letture dei “Libri proibiti”, per ricordare il Bücherverbrennungen, il grande rogo di libri avvenuti la notte del 10 maggio 1933 a Berlino e nelle principali città della Germania, ma anche l’incontro con lo Davide Cerullo, scrittore e fondatore dell’associazione L’Albero delle storie, che a Scampia (Napoli) contrasta la povertà educativa e sociale proprio attraverso la lettura. Negli scorsi mesi il Comune di San Lazzaro ha costruito un ponte che collega Scampia alla provincia di Bologna, con la donazione di 70 libri per bambini e ragazzi all’associazione.

La lettura non è solo un’attività piacevole o un toccasana per vivere meglio, ma un’opportunità di crescita, in grado di arricchire il nostro mondo e donarci momenti di evasione. In questo ultimo anno, in particolare, per molti i libri sono stati una vera e propria finestra sull’altrove, in particolare durante le restrizioni dell’emergenza sanitaria.



I PODCAST DELLA MEDIATECA

Ogni giovedì dal 6 maggio

La bibliotecaria Emanuela è pronta a stupirci con i suoi racconti e recensioni librarie, presentando una proposta di lettura a settimana, nell’ambito de I podcast della Mediateca.

Sarà possibile ascoltare i podcast sul canale Spreaker della Mediateca.

(2 maggio 2021)

