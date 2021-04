Fondazione Modena Arti Visive, torna il premio Davide Vignali. Scadenza il 30 maggio 2021

di Redazione #emiliaromagna

Torna il Premio Davide Vignali, promosso da Fondazione Modena Arti Visive, dalla Famiglia Vignali e dall’Istituto d’Arte Venturi di Modena, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, che celebra la creatività dei giovani talenti del territorio e che nel 2021 compie 10 anni.

Il premio nasce nel nome di Davide Vignali, ex studente dell’Istituto d’Arte Venturi di Modena scomparso prematuramente nel 2011. Nello stesso anno, grazie all’impegno della famiglia, che ha raccolto un desiderio espresso dalle professoresse Antonella Battilani e Maria Menziani dell’Istituto Venturi di Modena, è nato il concorso che ne celebra la memoria, la grande umanità, il desiderio di conoscenza. Ad affiancare fin da subito la famiglia in questa impresa, c’è FMAV Fondazione Modena Arti Visive, da sempre impegnata nel sostegno ai giovani artisti e nella loro formazione.

Insieme, con l’obbiettivo di valorizzare i giovani talenti del territorio, i promotori annunciano il bando per l’edizione 2020/2021 con scadenza per la presentazione delle domande e degli elaborati al 30 maggio 2021.

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta dalla Famiglia Vignali, dai docenti dell’Istituto d’Arte Venturi di Modena e da un artista invitato da Fondazione Modena Arti Visive.

Le opere dei giovani artisti che parteciperanno saranno incluse in una mostra presso Fondazione Modena Arti Visive e nel catalogo che l’accompagnerà. Saranno inoltre conferiti un Primo Premio, del valore di 1000 euro, assegnato dalla famiglia Vignali, un Secondo Premio, che consisterà nella possibilità di partecipare ad un corso breve o ad un workshop nell’offerta di Fondazione Modena Arti Visive, un Terzo Premio, un buono libri del valore di 150 euro da spendere nel bookshop di FMAV, infine un Premio Venturi di 500 euro assegnato dalla famiglia Vignali e conferito ad una/uno studente dell’Istituto Modenese.

“In un momento storico così problematico, siamo stati sorpresi di questa partecipazione così ampia da parte dei ragazzi, che ci ha fatto capire quanto il Premio sia solido e ben radicato.” – affermano Marisa Spallanzani e Doriano Vignali, genitori di Davide e co-promotori del Premio – “Questa occasione ci permette di ricordare Davide avvicinandoci al mondo dei giovani, fatto di sguardi personali, che indagano il presente con semplicità e leggerezza, talvolta con inquietudine, sempre comunque in modo autentico. I progetti che abbiamo ricevuto esprimono il desiderio di capire, di approfondire, di realizzare idee. Il ricorso all’immaginazione e al linguaggio visivo ha consentito ai giovani autori di esprimere con forza emozioni e paure, con grande libertà, nonostante i vincoli dell’emergenza in corso in quel momento”.

(16 aprile 2021)

