Questura di Bologna: nuove modalità di prenotazione dei permessi di soggiorno

Le procedure relative ai permessi di soggiorno subiranno un’importante trasformazione nei prossimi giorni. Dal 19 aprile 2021 non sarà più possibile prenotare tramite il portale Cupa-project gli appuntamenti per l’acquisizione delle istanze di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in formato cartaceo ed elettronico per i quali non è prevista la presentazione dell’istanza tramite kit postale.

Entrerà, pertanto, in vigore un nuovo sistema di prenotazione per le richieste di rilascio dei permessi di soggiorno cartacei presso l’Ufficio Immigrazione sito in Via Bovi Campeggi nr. 13/3, che comporterà la presentazione diretta da parte degli interessati secondo le seguenti modalità:

SPORTELLO 1 – richiesta di permessi cartacei – area amministrativa: lunedì, mercoledì giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.

SPORTELLO ASILI – primi accessi e rinnovi dei permessi di soggiorno: martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 – venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

In ogni caso gli appuntamenti già fissati telematicamente per entrambi i settori rimarranno validi nei giorni e negli orari indicati nella ricevuta di prenotazione, fino ad esaurimento degli stessi.

(17 aprile 2021)

