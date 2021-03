Bologna, due denunciati per resistenza e minacce a pubblico ufficiale

di Redazione, #Bologna

La notte del 27 marzo intorno alle ore 01.30 circa la volante del Commissariato Santa Viola in transito in via della Barca notava un’autovettura con a bordo due uomini che alla vista dell’auto di servizio, con una manovra repentina e azzardata svoltava improvvisamente in via della Filanda. Gli operatori di polizia intimavano l’ALT all’autovettura, la quale non ottemperava e scappava a gran velocità, rischiando di speronare l’autovettura di servizio.

La vettura in fuga, inseguita dalla volante e dagli altri equipaggi U.P.G.S.P sopraggiunti, terminava la sua folle corsa attraverso le vie cittadine in Via Caduti di Casteldebole, dove desisteva, fermandosi. Dall’autovettura usciva il passeggero, un italiano del 2003 che si dirigeva verso gli operatori sia minacciandoli, anche di morte, che spintonandoli e veniva definitivamente bloccato. Contestualmente il conducente, italiano classe 1997, veniva bloccato dagli operatori mentre opponeva resistenza, dimenandosi. I soggetti, pregiudicati, venivano denunciati per resistenza e Pubblico Ufficiale e sanzionati per la violazione del coprifuoco.

Il passeggero veniva, inoltre, denunciato per minaccia a Pubblico Ufficiale mentre il conducente veniva sanzionato per violazione del Codice della Strada e sottoposto al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.

(27 marzo 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata