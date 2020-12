Per l’iniziativa riminese “Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri” il 19 dicembre alle 17: Mauro Bonazzi

Sabato 19 dicembre, alle ore 17.00, l’appuntamento con Mauro Bonazzi, filosofo esperto del pensiero antico, in live streaming sul canale youtube della Biblioteca Gambalunga, chiuderà la rassegna “Fatti di tempo”, guidandoci in un viaggio lunghissimo per esplorare le risposte degli antichi sul mistero dell’esistenza. La civiltà greca ha fondato la sua riflessione sul senso e valore delle nostre esistenze proprio a partire dal nostro essere mortali. Ha attraversato i secoli, influenzando e stimolando grandi scrittori e grandi pensatori. Ma né Achille né Platone, né Socrate né Epicuro hanno sciolto questo mistero, che rimane sempre identico a sé stesso.

Creature di un sol giorno è il titolo della lezione magistrale, ripreso dai versi di Pindaro, per riferirsi alla finitudine dell’uomo. La morte è uno scandalo, un mistero, qualcosa che non riusciamo e non possiamo accettare. Cercare di comprenderlo, costituisce ancora oggi lo scopo del nostro vivere, da cui traiamo i nostri progetti, le gioie e i fallimenti, ben sapendo che la nostra condizione è quella di esseri mortali. E dunque effimeri, come ricorda Mauro Bonazzi. Solo la vita della specie continua incontrastata. E del suo futuro noi siamo responsabili.

Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri” è organizzata dalla Biblioteca Gambalunga con il contributo e il patrocinio di IBC-Regione Emilia-Romagna, il contributo di SGR e la collaborazione dell’Ufficio scolastico di Rimini. Appuntamento alle 17 in live streaming sul canale youtube.

Mauro Bonazzi insegna Storia della filosofia antica presso l’Università di Utrecht e l’Università Statale di Milano. Ha insegnato anche a Clermont-Ferrand, Bordeaux, Lille e all’École Pratique des Hautes Études di Parigi. È collaboratore de “la Lettura” del “Corriere della Sera”. Specialista del pensiero politico antico, di Platone e del platonismo, tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Accademici e Platonici. Il dibattito antico sullo scetticismo di Platone (LED 2003); I sofisti (Carocci 2010); Platone, Menone e Fedro (Einaudi 2010 e 2011); Il platonismo (Einaudi 2015); Con gli occhi dei greci. Saggezza antica per tempi moderni (Carocci 2016); Atene, la città inquieta (Einaudi 2017); Processo a Socrate (Laterza 2018); Piccola filosofia per tempi agitati (Ponte alle Grazie, 2019); The Sophists (Cambridge University Press 2020) e Creature di un sol giorno (Einaudi 2020).

(18 dicembre 2020)

