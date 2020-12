Matteo Salvini mette da parte “Romagna Mia” e si ripropone come saggio leader di governo

0 Shares

di Giovanna Di Rosa #Lopinione twitter@bolognanewsgaia #Politica

Dopo la straordinaria proposta di legge per la salvaguardia di “Romagna Mia” messa lì per stare di traverso alla Legge Zan contro i reati omofobi, contro la violenza alle donne e ai diversamente abili, tocca riscoprire un Matteo Salvini istituzionale, ai limiti del ridicolo, che annuncia la sua disponibilità ad essere parte di un governo serio – lo chiama governo-ponte figurarsi la lungimiranza – in modo così credibile da far infuriare persino Meloni.

La leader biondo-Le-Pen è così costretta a mettersi di traverso puntando gli augusti piedini e dicendo, in soldoni, che le canterà chiare a Salvini al quale chiederà chiarimenti sulle possibili alleanze con Fratelli d’Italia, mettendosi di fatto all’opposizione. Non deve preoccuparsi, la bionda leader simil-Le-Pen, perché all’estrema destra della sua estrema destra è già nata Italia Libera, alla destra di tutte le destre, partito rivoluzionario dotato addirittura di governo-ombra con nomi e cognomi. Altro che slogan sui social. Il nero partito di Roberto Fiore e dei suoi sodali di governo-ombra sarà così la pietra tombale sui Fratelli Coltelli delle foto alla Via col Vento de noantri che la stucchevole coppia Meloni-Salvini c’ha propinato mattina e sera come lo sciroppo per la tosse.

Tutti i movimenti all’estrema destra dell’estrema destra, e ben conoscendo la fascinazione tutta italiana per il nero-pece, non fa che regalare ulteriori dubbi sulla sincerità delle intenzioni della nuova giravolta di Salvini, ora buon padre della democrazia per amore dell’Italia, che veste sempre la mascherina perché almeno non si veda che dietro la mascherina ride come un matto, pensando di avervi fregato un’altra volta con l’ennesima panzana.

(15 dicembre 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata