L’Inter ha battuto il Bologna per 3-1 nel turno di campionato del 5 dicembre. A segno Lukaku e due volte Hakimi per l’Inter e Vignato per il Bologna.

(6 dicembre 2020)

