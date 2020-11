Coronavirus. Il testo dell’ordinanza regionale firmata oggi dal presidente Bonaccini

0 Shares

#Coronavirus #EmiliaRomagna

E’ arrivata l’intesa formale del ministro della Salute, Roberto Speranza, all’ordinanza regionale firmata oggi dal presidente Stefano Bonaccini.

Nel testo definitivo dell’ordinanza, l’accesso di una sola persona per nucleo familiare è previsto negli esercizi di vendita di generi alimentari, non negli altri. Resta salva la necessità di poter accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

(12 novembre 2020)

