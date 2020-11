“Gli Anni Amari” di Andrea Adriatico nel programma di #IoRestoinSala, i DVD e sulle piattaforme

0 Shares

Tornata la chiusura delle sale cinematografiche, ritorna anche il bisogno di continuare a vedere e apprezzare i film: se non nella sala fisica, almeno in quella virtuale della programmazione on line, delle piattaforme digitali e del DVD. E così la storia di Mario Mieli raccontata nel film Gli anni amari, presentato nella serata di pre-apertura della Festa del Cinema di Roma 2019 e poi programmato in 50 sale durante l’estate, dopo il primo lockdown, torna a essere disponibile per tutti, a partire da martedì 17 novembre, su diversi canali.

Da martedì 17 novembre Gli anni amari entrerà nel programma di #iorestoinsala, ovvero film disponibili on line che possono essere visti sul sito del proprio cinema del cuore. La programmazione sarà preceduta da un incontro/live streaming, alle 20.30, con il regista Andrea Adriatico e il protagonista Nicola Di Benedetto. Modera Andrea Romeo di I Wonder Pictures.

Contemporaneamente, sempre il 17 novembre, Gli anni amari uscirà anche in DVD e in molte piattaforme digitali: iTunes, Google Play, Chili e CG Entertainment.

GLI ANNI AMARI

di Andrea Adriatico, Italia 2019, 112’

#IORESTOINSALA

17 novembre ore 20.30 Biglietto €6,90

Per info: www.iorestoinsala.it

Per lo spettatore abituato a frequentare il cinema della propria città o del proprio quartiere, non cambia nulla! Può acquistare il biglietto dal sito internet della sua sala cinematografica di riferimento e riceverà, quindi, un codice e un link per accedere alla sala virtuale. Dal primo click sono 48 le ore a disposizione per completare la visione.

(13 novembre 2020)

