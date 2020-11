Arresto per droga da parte della polizia Locale di Sassuolo

0 Shares

di Redazione #Modena twitter@bolognanewsgaia #Cronaca

Un arresto ed il sequestro di sostanza stupefacente, pari a 1,3 grammi, due telefoni cellulari con tre schede sim e 460 € in contanti: è questo il bilancio di un’attenta attività d’indagine da parte della Polizia Locale di Sassuolo.

A seguito di una attività di osservazione e controllo, infatti, gli agenti della Polizia Locale attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza , hanno iniziato a monitorare piazza Tien An Men notando la continua presenza di un cittadino di etnia nordafricana ed un andirivieni di persone, prevalentemente di etnia europea che venivano ricevuti dal soggetto. I controlli, sul posto in borghese, sono proseguiti per alcuni giorni fino all’intervento, avvenuto alle ore 19 del 6 novembre scorso con l’ausilio dell’unità cinofila.

N.I, classe 1988 di origini marocchine e senza fissa dimora, è stato tratto in arresto in flagranza di reato. L’uomo è poi risultato già condannato, nel 2018, per falsa attestazione delle generalità (art. 495 cp) e su di lui gravano diverse condanne e denunce per il reato ex art. 73 del Dpr 309/1990 (spaccio di sostanze stupefacenti) e per possesso di armi compiuti nel 2019.

L’uomo è stato giudicato il giorno seguente per direttissima e condannato a 6 mesi ed al divieto di dimora sul nostro territorio.

Informa un comunicato stampa della Polizia Locale.

(11 novembre 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata