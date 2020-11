Quelli che: “Guarda caso il vaccino lo ha scoperto una casa farmaceutica”…

0 Shares

di Giancarlo Grassi #Lopinione twitter@bolognanewsgaia #Covid19

E’ uno dei tanti post geniali che i virologi da tastiera, già leoni da tastiera, già ct della nazionale, già arbitri, già politici, già massmediologi, già sondaggisti, già sceneggiatori e registi, già musicisti e musicologi ed esperti d’arte, già tutti i partiti dell’arco costituzionale e ora non gli rimane che piangere, hanno messo sulla loro bacheca e gira per Facebook. Proprio così. “Guarda caso il vaccino lo ha scoperto una casa farmaceutica”.

Certo avremmo tutti preferito che il vaccino lo avesse trovato un’azienda agricola, o fosse caduto dal cielo – confermando in entrambi i casi che le vaccate tali sono e tali restano – ma toccherà fare i conti con due realtà devastanti per le povere menti che devono ricorrere ai social per sentirsi qualcuno: il vaccino lo ha scoperto una casa farmaceutica e addirittura sarà inoculato da personale sanitario. Una vera barbarie sociale.

(10 novembre 2020)

