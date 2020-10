Già 370 i pc consegnati dal Comune di Rimini agli studenti riminesi per ridurre il digitale divide. In arrivo altri 183 nelle prossime settimane

Ridurre il digital divide- cioè la distanza tra chi ha accesso alle tecnologie dell’informazione (come pc, tablet, connessione internet) e chi invece ne è privo – e sostenere studenti e famiglie in un momento di difficoltà per tanti. Con questo obiettivo sono già stati consegnati ad altrettanti alunni riminesi 370 tra pc, tablet e connessioni, con altri 183 già acquistati ed in arrivo nei prossimi giorni.

Un investimento reso possibile grazie a più di 230 mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per tutto il territorio del Distretto Nord (Rimini, Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Verucchio, San Leo, Talamello, Novafeltria, Maiolo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Casteldelci) e che serviranno a dotare gli studenti e le studentesse di dispositivi e strumenti necessarie a garantire la continuità della relazione educativa con gli insegnanti e i compagni.

I beneficiari sono stati individuati tramite un apposito bando, coordinato dal Comune di Rimini per tutto il Distretto nord.

“Continuano le consegne – spiega Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – di pc, tablet e connessioni iniziata a settembre e che proseguirà anche nelle prossime settimane. Strumentazione digitale che si somma a quella già avviata nel corso del lockdown dello scorso anno scolastico. L’obiettivo non cambia, sostenere le famiglie in un momento difficile per contrastare il digital divide e favorire la piena fruizione della didattica con tutti gli strumenti necessari”.

