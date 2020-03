Coronavirus, positivi gli assessori regionali Lori e Donini. Negativo il presidente Bonaccini

di Redazione, #EmiliaRomagna twitter@bolognanewsgaia #Coronavirus

Due assessori della giunta Bonaccini sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di Barbara Lori, assessore regionale con delega a montagna, aree interne, coesione e programmazione territoriale, e Raffaele Donini, assessore con delega alla salute cui negli ultimi giorni è toccato il compito di aggiornare stampa e cittadini sulla diffusione del coronavirus.

Negativo, invece, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, come il sottosegretario Davide Baruffi. Sempre questa mattina gli altri componenti la Giunta sono stati sottoposti al test. Lo stesso dicasi per consiglieri e personale amministrativo.

Così riporta il comunicato della Regione:

Lori e Donini sono in buone condizioni e si trovano presso le loro abitazioni, dove rispetteranno il periodo di isolamento. In entrambi i casi è in corso di definizione la lista dei contatti avuti nei giorni passati e, così come previsto dai protocolli, verranno svolti gli accertamenti sulle persone interessate, contattate direttamente dalle strutture sanitarie competenti territorialmente.