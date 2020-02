A Villa Silvia Carducci è tempo di Carnevale, al via un laboratorio di riciclo per costruire il proprio costume

di Redazione #Cesena twitter@bolognanewsgaia #Cultura

È tempo di festa e di maschere a Villa Silvia Carducci che in occasione del Carnevale e della Pasqua presenta un programma di laboratori creativi al Museo Musicalia in collaborazione con la dottoressa Margherita Burnacci di Laboratorio Fantasia, che per Villa Silvia cura anche altri laboratori didattici rivolti alle scuole.

L’appuntamento con “Costruiamo insieme il nostro costume di Carnevale riciclando!” è per domenica 23 febbraio. Il laboratorio è dedicato a bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto e per bambini dai 6 anni in su. Il primo turno avrà inizio alle 16 e il secondo alle 17,30. Costo 6 euro a bambino. Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 10 bambini prenotati.

Per info e prenotazioni (entro le 10 del 23 febbraio) telefonare allo 0547323425 o scrivere una mail a info@ammi-italia.com.

(21 febbraio 2020)

