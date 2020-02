Morto l’ex Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione #Ravenna #Politica

“La scomparsa di Fabrizio Matteucci è davvero un grande dolore, questo è un giorno triste per Ravenna e per l’Emilia-Romagna”, così il presidente della Regione esprime il cordoglio: “Oggi perdo un amico e tutti noi perdiamo una persona di estrema sensibilità e valore, amministratore preparato, rigoroso e appassionato uomo delle istituzioni”.

Lo scrive un comunicato stampa della Regione che riporta le parole di Stefano Bonaccini alla notizia della scomparsa di Fabrizio Matteucci; “E’ davvero un grande dolore e un giorno triste per la città di Ravenna e per l’Emilia-Romagna, che perdono una persona di estrema sensibilità e valore, amministratore preparato, rigoroso e appassionato uomo delle istituzioni. Oggi perdo un amico e voglio esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia ed alla città di Ravenna per tramite del suo Sindaco, a nome dell’Emilia-Romagna, certo di interpretare il sentimento di profondo cordoglio dell’intera nostra comunità”.

Fabrizio Matteucci è morto nella mattinata del 16 febbraio nella sua casa in seguito ad un arresto cardiaco. Aveva 63 anni.

(16 febbraio 2020)

