Forlì. La Lega blocca i progetti contro la violenza di genere perché “noi siamo per la famiglia tradizionale” (e si vede)…

Tweet 0 Condivisioni

di Giovanna Di Rosa #Forlì twitter@bolognanewsgaia #Maiconsalvini

La Lega che è una cosa in campagna elettorale e tutt’altra cosa quando è al potere, secondo dettami salviniani, ha deciso in Comune di Forlì di bloccare i progetti di contrasto alla violenza di genere promossi dalla Regione Emilia Romagna con l’imbarazzante scusa di essere a favore di “un modello di famiglia tradizionale”.

E la foto a corredo dell’articolo conferma i saldi principi morali e l’amore per la famiglia della Lega e del suo attuale segretario.

Evidentemente, stando alle parole al vento della propaganda dell’assessore leghista che i forlivesi hanno votato – e buon pro gli faccia – egli sta dicendo che la “famiglia tradizionale” sostenuta dal neofascismo leghista è quella dove i mariti sono liberi di pestare le mogli. Così dev’essere, evidentemente, se in nome di quel credo i progetti contro la violenza di genere sono stati bloccati dalla Lega-camaleonte che cambia pelle una volta al potere. E’ un vizietto antico quello della Lega, e anche della sua candidata Borgonzoni, votare contro le leggi che proteggono le donne.

In realtà il mal di pancia dell’assessore confuso è relativo al fatto che il progetto avrebbe tutelato anche i gay vittima di violenza all’interno della loro famiglia e se ne è uscito con l’infelice motto, aggravandolo con la dichiarazione ideologico-khomeinista secondo il quale egli crede “che il modello famigliare con padre, madre e figli sia una verità antropologica e non uno ‘stereotipo’” di non condividere “le teorie relativiste” tanto care a Ratzinger.

Come se anche le teorie antropologiche sull’evoluzione non fossero fallaci, considerando certi esempi di umanità…

(12 febbraio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata