Elly Schlein vicepresidente della Regione Emilia Romagna

La più votata alle ultime elezioni regionali in Emilia Romagna dello scorso 26 gennaio, Elly Schlein, già europarlamentare, sarà la nuova vice-presidente della Regione: Lo ha annunciato il presidente Stefano Bonaccini con una nota stampa con la quale ha anche confermato l’ingresso in giunta del manager culturale Mauro Felicori, ex responsabile della Reggia di Caserta.

I due nomi si aggiungono a quello del vicesegretario della Cgil, Vincenzo Colla, che avrà la delega al Lavoro. La squadra di governo della nuova giunta regionale, una super-giunta tanto da sembrare una prova generale per il governo a Roma, “sarà completata entro la fine della settimana”.

(11 febbraio 2020)

