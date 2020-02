Cambiano le procedure per il rilascio dei passaporti per i minori

di Redazione #Bologna twitter@bolognanewsgaia #Città

Si comunica che dal giorno 17 febbraio 2020 i Commissariati cittadini (Bolognina-Pontevecchio. Due Torri San Francesco e Santa Viola) riceveranno le istanze per il rilascio dei passaporti e dei documenti di accompagnamento per minori solamente online mento attraverso il servizio di prenotazione Agenda Passaporti – www.passaportonline.poliziadistato.it.

L’agenda mostrerà i posti disponibili e prenotabili negli Uffici della provincia per i successivi tre mesi dalla data della consultazione .

L’accesso diretto senza prenotazione sarà possibile, in numero limitato, presso l’Ufficio Passaporti di Piazza Galileo Galilei negli orari indicati nel sito internet della Questura (solo per non residenti o non domiciliati nei territori di competenza dei Commissariati di Imola e San Giovanni in Persiceto).

I numeri relativi ai posti limitati verranno distribuiti, fino ad esaurimento, presso lo sportello di piazza Galileo Galilei n. 7, nelle prime ore della giornata.

Nei commissariati di Imola e San Giovanni in Persiceto l’accesso diretto sarà n possibile per I soli residenti negli orari dedicati. Le istanze urgenti determinate esclusivamente da documentati motivi di salute e lavoro, in assenza di posti prenotabili nella provincia, saranno trattate dall’Ufficio Passaporti della Questura di Bologna e dai Commissariati di P.S. di Imola e San Giovanni (solo per le persone ivi domiciliate e residenti).

(7 febbraio 2020)

