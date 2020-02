Tweet 0 Condivisioni

La Roma va sotto anche col Bologna e l’incontro finisce 2-3 per gli ospiti. Segnano Denswill e Mxit’ayran per i giallorossi mentre per il Bologna vanno a segno Orsolini e Barrow (due volte). Ora la Roma è staccatissima dalla vetta e il Bologna continua pimpante la sua serie positiva al sesto posto in classifica.

(8 febbraio 2020)

