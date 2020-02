Domenica ecologica il 9 febbraio

Tweet 0 Condivisioni

Anche il 9 febbraio sarà domenica ecologica, con il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 18.30 in tutta l’area cittadina compresa all’interno delle tangenziali, secondo le regole già in vigore durante la settimana.

La domenica ecologica si svolge nell’ambito della manovra antismog che, come previsto dal Piano integrato per la qualità dell’aria (Pair 2020) della Regione Emilia Romagna, prevede limiti alla circolazione per i veicoli più inquinanti fino al 31 marzo 2020 ed ha modalità differenti da città a città.

(7 febbraio 2020)

