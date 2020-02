Arrestato un ladro seriale autore di più furti nei negozi del centro storico

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione #Bologna twitter@bolognanewsgaia #Cronaca

I poliziotti della Questura di Bologna – Squadra Mobile in data 04.02.2020, hanno eseguito la Misura della Custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un cinquantatreenne italiano, G.L. del 1967, che si è reso responsabile di quattro furti aggravati commessi in piena notte nel centro storico di Bologna. Tre di questi episodi delittuosi sono avvenuti nella notte del 9 novembre 2019, notte tra venerdì e sabato: ad essere presi di mira dal malfattore sono state una farmacia di via Orefici, il locale “Hamerica’s” di via Santo Stefano e delle autovetture parcheggiate all’interno del Palazzo Pepoli in via Castiglione. Un quarto episodio è stato poi ricostruito successivamente ed era avvenuto il 01 ottobre 2019 ai danni del “Cocoa” di via Altabella.

Ulteriori dettagli verranno dati in conferenza stampa, fissata alle ore 11 del 05 febbraio 2020 presso la Sala Riunioni della Questura. Vi terremo informati.

(5 febbraio 2020)

