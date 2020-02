La passione del tango arriva al Teatro Duse. Mercoledì 12 febbraio in scena “Noches de Buenos Aires”

Tweet 0 Condivisioni

Per il ciclo DUSEdanza, mercoledì 12 febbraio alle ore 21, tutta la passione del tango argentino torna sul palco del Teatro Duse di Bologna con Noches de Buenos Aires, il nuovo spettacolo della Tango Rouge Company, con le coreografie di Neri Piliù e Yanina Quiñones e la musica del vivo della Orchestra Tango Spleen.

In scena un tango che esprime allo stesso tempo drammaticità e gioia e che, prima di immergersi nei lustrini del palcoscenico ha attraversato la polvere delle strade. Un tango che irrompe nei giochi dei bambini, prima di stravolgere le dinamiche di seduzione degli adulti. Un tango che, pur popolando l’Olimpo delle arti, non abbandona mai l’universo del divertimento. Questa la sintesi dello spettacolo Noches de Buenos Aires che vedrà in scena otto ballerini. Sullo sfondo una teatralità delicata, naturale e finalizzata alla costruzione di una narrazione appena accennata: un racconto di crescita del tango, nel tango e per il tango.

Yanina Valeria Quiñones e Neri Luciano Piliù ballano insieme dal 2006. Si formano professionalmente all’Accademia de Estilos de Tango Argentino (ACETA) con rinomati milongueros e maestri, tra cui: Carlos Perez e Rosa, Pupi Castello, Gloria ed Eduardo Arquimbau, Gerardo Portalea, Toto Faraldo, Milena Plebs. Partecipano ai Campionati di Tango a Buenos Aires, dove hanno ottenuto il primo posto sia nel Tango Salón sia nel Tango Escenario: Campioni Pre-Mondiali Tango Salón – Escenario nel 2006 / 2007, Campioni nel Tango Escenario del Festival Baradero nel 2007. Nel campionato Mondiale di Tango Salón nel 2008 hanno ottenuto il secondo posto.

La Tango Spleen Orchestra ottiene grande successo in rassegne e teatri del territorio italiano tra cui si ricordano La Società dei Concerti di Milano, Valtidone Festival, Festival Latinoamericando di Milano, I Concerti nel Parco Roma e molti altri. Nel 2014 l’orchestra Tango Spleen accompagna il tenore Marcelo Alvarez nello spettacolo ‘Tango Alvarez’ a Mosca, sorprendendo pubblico e critica: ‘giovani virtuosi creano vera magia sul palco’. Parallelamente sostiene un’intensa e riconosciuta attività sulla scena internazionale del Tango: è la rivelazione dell’edizione 2011 del XVIII Festival Nacional de Tango de La Falda in Argentina, ed è regolarmente invitato ad esibirsi come orchestra principale nei festival internazionali di tango e ha all’attivo la pubblicazione di tre lavori discografici.

