Marco Paolini #Inscena all’Arena del Sole dal 6 al 9 febbraio

Marco Paolini torna sul palcoscenico del Teatro Arena del Sole, dal 6 al 9 febbraio, con il nuovo spettacolo Nel tempo degli dei. Il calzolaio di Ulisse, scritto insieme a Francesco Niccolini, con la regia di Gabriele Vacis.

Un confronto con l’Odissea, un canto antico tremila anni, passato di bocca in bocca e di anima in anima, patrimonio della storia dell’Occidente, Nel tempo degli dei segna un punto d’arrivo nella ricerca di Paolini sull’Ulisse iniziata nel 2003, quando nel sito archeologico di Carsulae con le improvvisazioni musicali di Giorgio Gaslini e Uri Caine, mise in scena il primo racconto dal titolo U.

Con quanti, ma soprattutto con quali dei ha a che fare un uomo oggi? (…) non penso ovviamente alle solide convinzioni di un credente, ma al ragionevole dubbio di chi guardando al tempo in cui vive, pensa con stupore e disincanto alle possibilità di accelerazione proposte alla razza umana. Possibilità di lunga vita, possibilità di potenziamento mentale e fisico, possibilità di resistenza alle malattie, eccetera… Restare umani sembra uno slogan troppo semplice e riduttivo, troppo nostalgico e rassicurante quando diventare semi-dei appare un traguardo possibile, almeno per la parte benestante del pianeta. Ulisse per me è qualcuno che di dei se ne intende e davanti alle sirene dell’immortalità sa trovare le ragioni per esistere».

Ex guerriero ed eroe, ex aedo, l’Ulisse di Paolini si è ridotto a calzolaio viandante, che da dieci anni cammina senza meta, secondo la profezia che il fantasma di Tiresia, l’indovino cieco, annuncia nel suo viaggio nell’al di là, narrato nel X canto. Questo Ulisse pellegrino e invecchiato non ama svelare la propria identità e tesse parole al limite della realtà e che diventano mito.

Nel tempo degli dei

Il calzolaio di Ulisse

di Marco Paolini e Francesco Niccolini

regia Gabriele Vacis

con Marco Paolini

e con Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi, Elia Tapognani

musiche originali di Lorenzo Monguzzi

con il contributo di Saba Anglana e Fabio Barovero

scenofonia, luminismi, stile Roberto Tarasco

aiuto regia Silvia Busato

luci Michele Mescalchin

fonica Piero Chinello

assistenza tecnica Pierpaolo Pilla

direzione tecnica Marco Busetto

prodotto da Michela Signori

produzione Jolefilm, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

da giovedì 6 a domenica 9 gennaio 2020 – Sala Leo de Berardinis

giovedì e venerdì ore 21.00 – sabato ore 19.30 – domenica ore 16.00

informazioni:

Teatro Arena del Sole

via Indipendenza 44

Bologna

biglietteria tlf 0512910910 | biglietteria@arenadelsole.it | bologna.emiliaromagnateatro.com

