Proiezioni sul 40% dei dati: Stefano Bonaccini al 50,8% e Borgonzoni al 43%

Tweet 0 Condivisioni

di Giovanna Di Rosa #EmiliaRomagna2020 twitter@bolognanewsgaia #Politica

Stefano Bonaccini dopo il 40% (fonte La7-SWG) è avanti alla leghista Borgonzoni con il 50,8% dei voti contro il 43% della sua avversaria leghista.

Ora vedremo se Borgonzoni si dimetterà dal Senato per essere il capo dell’opposizione in Regione (le due cariche sono incompatibili) o rimarrà a Roma dichiarando implicitamente di avere preso per i fondelli i suoi elettori.

(27 gennaio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata