Emilia Romagna: affluenza al 67%. Questa è civiltà

di G.G. #EmiliaRomagna2020 twitter@bolognanewsgaia #Lopinione

Emilia Romagna al voto con il 67% degli elettori alle urne e una grande prova di civiltà e senso civico che conferma come la mia regione, dove sono nato e che amo, stia sempre un passo avanti quando c’è da dare l’esempio di come si va a votare, di quanti vanno a votare, come e quando si sceglie un presidente che deve governare per tutti al di là della propria appartenenza politica.

Una regione della quale essere fieri.

(26 gennaio 2020)

