di Giovanna Di Rosa #EmiliaRomagna2020 twitter@bolognanewsgaia #Politica

Secondo le prime proiezioni (fonte La7-SWG) Stefano Bonaccini è avanti alla leghista Borgonzoni con le prime proiezioni (3% scrutinato) per il governatore uscente ed il 40/44% per la leghista che non conosce i confini della regione..

(26 gennaio 2020)

