Salute, assicurata l’apertura del punto CUP del Comune di Baricella per 6 giorni a settimana

L’intesa è stata raggiunta questa mattina durante l’incontro in Regione convocato dall’assessore alle Politiche per la salute con Azienda Usl, sindaco, vicesindaco e una rappresentanza dei cittadini

Il punto Cup di Baricella, nel bolognese, entro pochissimi giorni sarà aperto sei giorni alla settimana.

Si è concluso positivamente l’incontro convocato nella mattinata di lunedì 20 gennaio in Regione dall’assessore alle Politiche per la salute, a cui hanno partecipato, oltre ad alcuni cittadini, sindaco, vicesindaco del Comune di Baricella e Azienda Usl di Bologna, per dare una risposta alla richiesta di estensione del servizio che era giunta dalla comunità locale.

L’Azienda Usl garantirà dunque l’apertura del punto Cup per sei giorni alla settimana (da lunedì a sabato), grazie all’attuale possibilità di assumere il personale amministrativo necessario e soprattutto grazie alla disponibilità del Comune che si farà carico del cofinanziamento della riorganizzazione. La soluzione organizzativa, infatti, è frutto del lavoro congiunto avviato da tempo tra il Comune di Baricella e l’Azienda Usl di Bologna.

L’assessorato regionale prende atto con soddisfazione della positiva conclusione dell’incontro, che ha fornito una soluzione apprezzata e condivisa dai cittadini e dagli Enti interessati.

(21 gennaio 2020)

