Regionali 2020, domenica 26 Auser mette a disposizione più di 300 auto per chi ha difficoltà ad accedere ai seggi

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione, #EmiliaRomagna twitter@bolognanewsgaia #Regionali2020

In vista delle Regionali di domenica 26 gennaio, come è già avvenuto nelle precedenti tornate elettorali, le associazioni Auser dell’Emilia Romagna, per consentire il voto a chi ha difficoltà ad accedere ai seggi, mettono a disposizione della cittadinanza e delle amministrazioni locali il proprio parco auto che corrisponde a più di 300 mezzi.

Il servizio è subordinato alla quantità di richieste che arriveranno alle Auser territoriali e al numero di volontari disponibili per domenica 26 gennaio.

Per gli appuntamenti contattare le Auser Territoriali. L’elenco è consultabile sul sito www.auseremiliaromagna.it

(21 gennaio 2020)

@gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata