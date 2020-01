Tweet 0 Condivisioni

#Spal #SerieA

Reti di Ilicic e poi Petagna e Valoti per la Spal e per l’Atalanta si fa buio, messa sotto da un’irriducibile Spal che gioca la partita che non ti aspetti e si porta a casa i tre punti. L’Atalanta è ora al quinto posto in classifica, a dieci punti dalla Lazio, terza.

(20 gennaio 2020)

