A Fiorenzuola ciclo di incontri sulle dipendenze affettive. Dal 23 gennaio

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione #Fiorenzuola twitter@bologna.gaiaitalia.com #Cultura

Da giovedì 23 gennaio 2020 presso il caffè letterario di Fiorenzuola prende il via il ciclo di incontri “Vorrei non essere uccisa da chi dice di amarmi”, aperti gratuitamente e curati dal sociologo Paolo Mario Buttiglieri.

Si tratta di gruppi di studio su come riconoscere chi ci rovinerà la vita dicendo di amarci. Su come distinguere l’amore dall’innamoramento. Su come l’uomo o la donna possono evitare di creare una dipendenza affettiva con possibili risvolti violenti. Gli incontri non prevedono obbligo di frequenza e sono suddivisi su quattro giovedì dalle ore 17 alle ore 18.

Il ciclo è adatto a donne e uomini interessati a conoscere meglio se stessi ed i meccanismi della dipendenza affettiva, a psicologi, assistenti sociali, insegnanti, volontari e operatori dei centri antiviolenza.

Info: 3472983592. Altre informazioni qui.

(20 gennaio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata