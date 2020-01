Castelfranco Emilia, al Teatro Dadà Gioele Dix rilegge l’Odissea in “Vorrei essere figlio di uomo felice”

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione, #CastelfrancoEmilia twitter@bolognanewsgaia #Spettacoli

Domenica 19 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia va in scena Vorrei essere figlio di uomo felice di e con Gioele Dix.

Usando come guida l’Odissea, Gioele Dix racconta e approfondisce alla sua maniera – recitando, leggendo e commentando insieme al pubblico – la vicenda di Telemaco che parte alla ricerca di Ulisse, il padre perduto.

Un monologo intenso che arriva ad affrontare il tema della paternità nel suo senso più ampio, che sia essa ignorata, perduta, cercata o ritrovata. Lo spettacolo si ispira al progetto dello stesso Gioele Dix Odissea: il viaggio di Telemaco andato in onda con successo su Rai 5 nel 2014.

All’inizio dell’Odissea, Ulisse è assente e lontano. A Itaca, nessuno sa se sia ancora vivo e se mai farà ritorno. Persino fra le vette dell’Olimpo regna l’incertezza e gli dei discutono a lungo sulla sua sorte.

Omero, come il più navigato degli sceneggiatori, sceglie di ritardare l’entrata in scena del suo primo attore. E con lui, l’apparizione di personaggi e avvenimenti strabilianti che renderanno indimenticabile il suo viaggio: la maga Circe, il ciclope Polifemo, il canto delle Sirene, la discesa nell’Ade, gli incantesimi della dea Calipso.

Nei primi quattro canti dell’Odissea, meno noti e frequentati, si racconta di un altro viaggio, meno spettacolare ma altrettanto determinante: quello del figlio di Ulisse alla ricerca del padre. Un breve ma intenso romanzo di formazione in cui Telemaco prova a uscire dall’ombra per imparare a crescere. Parte da Itaca sulle tracce dell’illustre e ingombrante genitore che non ha mai conosciuto, in un lungo itinerario per mare e per terra fitto di incontri rivelatori. E quando finalmente Ulisse e Telemaco si incontreranno, l’eroe, invecchiato ed esausto da una guerra inutile, abbraccerà il figlio diventato uomo e pronto a ricevere il suo scettro.

Un recital vivace che si muove fra comicità, suggestioni colte, rimandi alla contemporaneità e tratti di improvvisa e affilata ironia.

Informazioni e prenotazioni Teatro Dadà. Biglietteria – Piazzale Curiel, 26 – Castelfranco Emilia (MO):

Orari apertura al pubblico: mercoledì dalle ore 15.30 alle 19.00, venerdì dalle 10.30 alle 14

Il giorno di spettacolo dalle ore 15.30

Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com | castelfranco.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

(16 gennaio 2020)

@gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata