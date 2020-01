Salta il confronto su Sky con Stefano Bonaccini: gli altri candidati non sono disponibili

Tweet 0 Condivisioni

di Giovanna Di Rosa #Lopinione twitter@gaiaitaliacom #Bologna

E’ così il confronto su Sky fissato dallo scorso 8 gennaio tra Stefano Bonaccini e gli altri candidati alla presidenza dell’Emilia Romagna non ci sarà per indisponibilità degli altri candidati. Insomma, se la sono data a gambe? Crediamo sia più probabile che non abbiano niente da dire. La verità non si saprà mai, ma il comunicato stampa del coordinatore della Comitato Bonaccini Presidente, Andrea Rossi, non lascia spazio a molti dubbi.

“Abbiamo appreso nel pomeriggio di oggi” (15 gennaio, ndr) “dalla redazione di Sky che il confronto fra candidati che si sarebbe dovuto registrare domani alle 14 a Milano, così come ci era stato comunicato per scritto l’8 gennaio e che da giorni avevano segnalato sul sito, non ci sarà per l’indisponibilità di altri candidati. Noi avevamo subito confermato modificando un’agenda già molto densa di impegni, per rispetto dei cittadini emiliano-romagnoli, che hanno il pieno diritto di conoscere le proposte per l’Emilia-Romagna e il futuro della Regione. Si tratta dunque di un’occasione persa. L’auspicio è che le altre occasioni di confronto vengano rispettate: in primo luogo, lo ripetiamo, per rispetto degli emiliano-romagnoli. Ci verrebbe altrimenti da pensare che qualcuno di proposte vere, concrete e realizzabili non ne abbia”.

Il dubbio che gli altri candidati siano scappati per mancanza di programma è più di un dubbio, considerando l’inesistente campagna elettorale della candidata leghista e del pentastellato voluto da Di Maio, ed anche alcuni malevoli scherzetti che il web gioca alla candidata di Salvini come quello che vi illustriamo di seguito.

Stamane la Borgonzoni ha pubblicato questa sulla sua pagina. Faccina incazzata per Bonaccini e Zingaretti, like per lei e Salvini. “Chi scegliete?” ha chiesto. Risultato? Bonaccini e Zingaretti a 8mila like, lei e Salvini a 2mila. TROLLATA EPICA 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Lv2sK55RyW — Fabio per Bonaccini 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) January 15, 2020



Che altro dire?

(15 gennaio 2020)

