Smog, il bollettino Arpae conferma le normali limitazioni al traffico. Il 12 e 26 gennaio le domeniche ecologiche

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione #Piacenza twitter@bolognanewsgaia #Ambiente

Il bollettino Arpae emesso in data odierna conferma che, non essendosi registrato consecutivamente il superamento dei livelli massimi di Pm10 nei tre giorni precedenti l’ultima rilevazione, come stabilito dal Piano regionale integrato per l’aria non sono previste per Piacenza limitazioni aggiuntive rispetto a quelle già in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, con il divieto di circolazione per i mezzi a benzina sino alla categoria Euro 1 compresa, diesel sino alla tipologia Euro 3 inclusa, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro.

Lo stesso provvedimento sarà attuato il 12 gennaio con il ripristino, dopo la pausa di dicembre, della domenica ecologica, che in questo mese sarà replicata anche nella giornata del 26, sempre dalle 8.30 alle 18.30.

(7 gennaio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata