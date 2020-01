Il Bologna agguanta il pareggio in pieno recupero: 1-1 con la Fiorentina

Tweet 0 Condivisioni

di F.F.

Benassi e Orsolini in pieno recupero chiudono l’incontro tra Bologna e Fiorentina al Dall’Ara sull’1-1 in un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai viola che si vedono sfuggire la vittoria al 94′ e a 1 minuto dalla fine.

(6 gennaio 2020)

