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Cala in modo significativo il consumo di antibiotici sistemici in Emilia-Romagna, a favore di un utilizzo sempre più consapevole e appropriato, così da preservare l’efficacia di farmaci che spesso sono indispensabili per salvare vite. Nel 2025 si è evidenziata una riduzione generale del consumo di antibiotici rimborsati dal Sistema sanitario regionale del 10% rispetto all’anno precedente e in ambito pediatrico il tasso di prescrizione è sceso del 32%, raggiungendo i livelli più bassi di sempre. La Regione registra numeri di utilizzo inferiori del 17% alla media nazionale, con il divario che si è progressivamente ampliato negli ultimi anni (era del 15% nel 2024 e secondo le proiezioni nel 2026 sarà del 19%).

Restano stabili i dati ospedalieri e quelli relativi alle infezioni del sito chirurgico; anche nel settore zootecnico si conta una flessione, associata a un aumento della sensibilizzazione sulle procedure volte a prevenire l’insorgenza di infezioni. Si rinnova, quindi, l’impegno della Regione in questa direzione, anche grazie all’istituzione della prima Cabina di regia regionale per l’implementazione del Piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza, insieme all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna e all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.

Sono alcuni dei dati e delle novità che vengono diffusi oggi, 18 novembre, in occasione della Giornata europea per l’uso consapevole degli antibiotici, all’interno della Settimana mondiale di sensibilizzazione sull’antimicrobico-resistenza promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità ogni anno dal 18 al 24 novembre, il cui tema per il 2026 è One health, un’unica salute, un’unica azione: preveniamo l’antibiotico resistenza adesso. Riparte anche la campagna di comunicazione regionale “Antibiotici. È un peccato usarli male”, che viene diffusa attraverso le Aziende sanitarie, le farmacie convenzionate, i social media della Regione e, a partire da dicembre, anche attraverso le affissioni comunali, la stampa, le radio locali e le sale cinematografiche dell’Emilia-Romagna.

“L’antimicrobico-resistenza rappresenta una delle principali minacce per la salute pubblica e nessuna risposta può essere davvero efficace se non nasce da una visione integrata che tenga insieme salute umana, animale e ambientale- sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-. I dati della nostra regione sono incoraggianti e confermano che stiamo andando nella direzione giusta, ma le criticità richiedono un impegno costante. Non si tratta soltanto di migliorare gli indicatori, le statistiche e le percentuali: il nostro obiettivo è preservare fino in fondo l’efficacia degli antibiotici e garantire cure sicure e appropriate, spesso essenziali per salvare vite umane. Occorre continuare a investire nel controllo delle infezioni, nella prevenzione della trasmissione nei contesti assistenziali, nella diagnostica microbiologica, nella sorveglianza epidemiologica e nella formazione dei professionisti. Per questo- prosegue Fabi– è fondamentale rafforzare ulteriormente la collaborazione tra sanità pubblica, strutture ospedaliere e territoriali, servizi veterinari, tutela ambientale e mondo della ricerca, consolidando un approccio condiviso e multidisciplinare alla prevenzione e al contrasto del fenomeno”.

I dati 2025

Nel dettaglio, emerge come nel 2025 il consumo di antibiotici sistemici in Emilia-Romagna abbia registrato una significativa diminuzione, attestandosi su 12,1 dosi medie giornaliere ogni mille abitanti, con una riduzione del 10% rispetto al 2024. Particolarmente positivo il dato relativo all’età pediatrica: il tasso di prescrizione degli antibiotici è diminuito del 32% rispetto all’anno precedente, passando da 882 a 598 prescrizioni per mille bambini-anno. Si tratta del valore più basso registrato dal 2000, anno di avvio delle elaborazioni regionali, escludendo il periodo della pandemia da Covid-19. Prosegue inoltre la tendenza a privilegiare l’amoxicillina semplice rispetto all’associazione amoxicillina-acido clavulanico, una scelta che favorisce un uso più appropriato degli antibiotici grazie al minore impatto sullo sviluppo delle resistenze.

Non si rilevano sostanziali variazioni nei consumi in ambito ospedaliero, pari a 71,6 dosi medie giornaliere ogni 100 giornate di degenza e si mantiene stabile anche la quota di antibiotici ad ampio spettro e ad elevato impatto selettivo sulle resistenze, che rappresenta il 46,8% del totale.

Sul fronte del monitoraggio delle infezioni correlate all’assistenza, nel 2025 il sistema di sorveglianza SIChER ha raccolto dati relativi a 163.970 interventi appartenenti a 41 categorie chirurgiche, effettuati in 47 strutture ospedaliere della regione, coprendo il 78,3% dell’attività chirurgica complessiva. Il rischio globale di infezione è stato pari all’1,2%, mentre il tasso di incidenza si è attestato a 0,38 infezioni su mille giorni di sorveglianza, confermando i livelli registrati nel 2024. Oltre la metà delle infezioni (53%) è stata individuata dopo la dimissione del paziente e nel 61,5% dei casi ha interessato i tessuti profondi o gli organi coinvolti dall’intervento chirurgico.

Le azioni messe in campo

La Regione Emilia-Romagna da anni adotta l’approccio integrato “One health”, che riconosce la salute di persone, animali e ambiente come interconnessa e lo applica per affrontare diverse sfide globali. Tra queste, il contrasto all’antibiotico resistenza, attraverso interventi volti a ridurre la pressione antibiotica, migliorando l’appropriatezza prescrittiva in ambito umano e veterinario.

È stata la prima regione italiana a dotarsi di un sistema di sorveglianza dell’antibiotico resistenza in ambito umano, così da valutare l’andamento delle resistenze e identificare l’emersione di nuove combinazioni microrganismo-resistenza sottoposte alla costante attenzione per gli interventi di mitigazione.

Lo scorso giungo è nato il progetto Genera, che potenzia la rete dei laboratori pubblici di microbiologia clinica e utilizza il sequenziamento genomico per rafforzare la sorveglianza e la comprensione dei fenomeni di antimicrobico-resistenza.

In questo contesto si inserisce anche la sorveglianza dell’antibiotico resistenza nei reflui urbani non trattati, che si pone come uno strumento complementare agli approcci tradizionali, in grado di fornire informazioni sulla diffusione di determinanti di antibiotico resistenza nella popolazione generale. Nel 2025, con il coordinamento di Arpae Emilia-Romagna, sono stati prelevati e analizzati campioni di acque reflue provenienti da 5 depuratori. A partire da quest’anno, invece, le attività di campionamento e analisi sono state estese a una rete di 11 depuratori, quelli a servizio delle città più grandi. La presenza di microrganismi resistenti di rilevanza sanitaria è stata rilevata in tutti i campioni esaminati per quanto riguarda gli antibiotici ad ampio spettro (betalattamici); inoltre, nel 13% dei campioni è stata rilevata la presenza di batteri resistenti ai carbapenemi, una categoria di antibiotici utilizzati per lo più in ambito ospedaliero.

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di contrasto dell’antibioticoresistenza, la Regione Emilia-Romagna ha istituito una Cabina di regia che coinvolge anche l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna e l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia. La Cabina di regia punta a favorire l’indirizzo e il coordinamento delle attività, in sinergia con un Tavolo tecnico interaziendale rappresentativo di tutte le professionalità/discipline (salute umana, animale e ambientale) delle aziende sanitarie regionali.

La campagna di comunicazione

“Antibiotici. È un peccato usarli male”: questo è lo slogan della campagna di comunicazione della Regione rivolta ai cittadini e alle cittadine dell’Emilia-Romagna, che riparte anche quest’anno in occasione della Giornata europea per l’uso consapevole degli antibiotici, il 18 novembre, all’interno della Settimana mondiale di sensibilizzazione sull’antimicrobico-resistenza dal 18 al 24 novembre.

Partendo dal riconoscimento dell’importanza degli antibiotici come risorsa preziosa, il cui utilizzo permette di salvare molte vite, la campagna ha l’obiettivo di veicolare un messaggio chiaro: l’abuso li rende inefficaci e mette a rischio noi, i nostri animali e l’ambiente; se si usano inutilmente, potrebbero non funzionare più quando se ne avrà davvero bisogno. Sul sito della Regione regioneer.it/antibioticoresistenza è possibile consultare i materiali informativi, con consigli su quando servono e quando è meglio aspettare, video e approfondimenti.

La campagna, che comprende locandina, cartoline, segnalibri, spot radio, spot video, post e reel per i social, viene diffusa attraverso le Aziende sanitarie, le farmacie convenzionate, i social media della Regione e, a partire da dicembre, anche attraverso le affissioni comunali, la stampa, le radio locali, le sale cinematografiche dell’Emilia-Romagna.

(25 novembre 2026)

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